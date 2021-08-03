شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبدالرحمن تعلن الدفعة الثانية من المقبولين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة القبول والتسجيل عن الدفعة الثانية من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1443هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح أنه يجب على المرشحين للقبول في الدفعة الثانية سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونياً ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة.

وأكد آل مريح أن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة سيتم إغلاق طلبه تلقائياً، مشدداً على المرشحين في المسار الصحي طباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص وسيتم إرسال موعد الفحص برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعات، وأيضاً يجب على من تم ترقية قبولهم لرغبات أعلى بهذه الدفعة الدخول على الطلب إصدار إشعار القبول الجديد.