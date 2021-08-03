شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي الشرقية»: نقل «مجسم النجوم» بالدمام واستبداله بواحة طبيعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _ وضع «بوثات» بالمجمعات التجارية للتعريف بمركز خدمة العملاء في حاضرة الدمام

_ توصية بتعاون البلديات مع جمعية العمل التطوعي للتوعية بأهمية الاشتراطات الصحية

_ دراسة مقترح لتطوير تقاطع طريق الأمير فيصل مع شارع الملك خالد بـالخبر

_ إلغاء إشارة المرور الخاصة بالمركبات ووضع إشارة ذكية للمشاة

‏أصدر المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، قرارا يتضمن نقل مجسم النجوم الواقع بمدخل الدمام على طريق الملك فهد، إلى موقع آخر، ومن المقرر استبدال المجسم بواحة طبيعية تتضمن مسطحات خضراء وزهور ونخيل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس البلدي مساء اليوم بحضور رئيس المجلس عبدالهادي الشمري وأعضاء المجلس.

‏وشهد الاجتماع عددا من المخرجات التي تهم أهالي حاضرة الدمام، منها قرار بوضع بوثات بالمجمعات التجارية للتعريف بمركز خدمة العملاء، ودعم المركز بإدارة مرتبطة بالأمين، وتخصيص رقم هاتف للمركز وإبرازه بمختلف وسائل الإعلام بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي.

‏كما شملت القرارات، توصية بتعاون البلديات مع جمعية العمل التطوعي لتوعية الأهالي وأصحاب المحال بأهمية الاشتراطات الصحية والوقائية من فيروس كورونا.

وأيضا قرار بدراسة مقترح لتطوير تقاطع طريق الأمير فيصل مع شارع الملك خالد بـالخبر وهو إلغاء إشارة المرور الخاصة بالمركبات ووضع إشارة مرور ذكية للمشاة.