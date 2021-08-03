لأول مرة بالمنطقة.. الإمارات تستضيف المؤتمر العالمي لروبوتات البناء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستضيف الإمارات، الدورة الـ38 للمؤتمر العالمي للأتمتة والروبوتات في مجال البناء لعام 2021.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويعقد المؤتمر للمرة الأولى بالمنطقة في إنجاز جديد يؤكد مكانة الإمارات المتقدمة وقدرتها على استضافة وتنظيم أكبر الفعاليات وأهم المؤتمرات على مستوى العالم.

وكانت الإمارات قد فازت باستضافة هذا الحدث العالمي الكبير خلال مشاركتها في أعمال الدورة الـ36 للمؤتمر الذي عقد في كندا، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.

وخلال الدورة 36 للمؤتمر، تقدمت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، بملف الاستضافة بالشراكة والتعاون مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، وهيئة دبي للسياحة، وجامعة الشارقة، ومجموعة جيمنوس لخدمات المعلومات التجارية، وبوابة باحثي الامارات.

ونال الملف ثقة وإعجاب المنظمة العالمية للأتمتة والروبوتات في البناء والدول الأعضاء فيها.

وأكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بالإمارات، أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا المؤتمر العالمي الأهم في الأتمتة والروبوتات في مجال البناء يعكس مكانتها المتقدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الأتمتة والروبوتات المختصة بالبناء والتشييد، وثقة العالم بقدرتها على تنظيم أكبر الفعاليات والمعارض والمؤتمرات المتخصصة في هذا القطاع الذي يشهد نموا كبيرا في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن هذه الاستضافة ستسهم في تعزيز ريادة الإمارات، كنموذج ريادي في قطاع الإنشاءات والبناء المعتمد على آخر الابتكارات والاختراعات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتابع: كما ستتيح للمؤسسات والشركات العاملة في المنطقة فرصة الاطلاع على أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في هذا المجال وتوظيفها في توفير مزيد من الحلول المبتكرة التي تخدم مجتمعات المنطقة والعالم.

ويعد المؤتمر العالمي للأتمتة والروبوتات في مجال البناء "ISARC 2021"، أحد أهم المؤتمرات العلمية المتخصصة.

ويهدف إلى مناقشة واستعراض آخر الأبحاث العلمية والتكنولوجية الخاصة بتطوير أساليب البناء باستخدام الروبوتات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي. ويحظى المؤتمر، بمشاركة واسعة من كبرى المؤسسات الدولية والشركات العالمية المعنية بمجال الأتمتة والروبوتات المتخصصة في البناء.