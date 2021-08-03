اخبار السعوديه

1,826 جولة رقابية لأمانة الرياض في شهر واحد

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم 1,826 جولة رقابية لأمانة الرياض في شهر واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

1,826 جولة رقابية لأمانة الرياض في شهر واحد

منعت البيع الجائل المخالف للأنظمة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت أمانة الرياض عن مصادرة أغذية وحجز مركبات وضبط عمالة مخالفة خلال الشهر الماضي.

1,826 جولة رقابية: 

وقالت الأمانة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنها نفذت 1,826 جولة رقابية خلال شهر يوليو الماضي؛ لمنع البيع الجائل المخالف للأنظمة في نطاق مدينة الرياض.

 

1,826 جولة رقابية لأمانة الرياض في شهر واحد - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا