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شكرا لقرائتكم 1,826 جولة رقابية لأمانة الرياض في شهر واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04
1,826 جولة رقابية لأمانة الرياض في شهر واحد
منعت البيع الجائل المخالف للأنظمة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت أمانة الرياض عن مصادرة أغذية وحجز مركبات وضبط عمالة مخالفة خلال الشهر الماضي.
1,826 جولة رقابية:
وقالت الأمانة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنها نفذت 1,826 جولة رقابية خلال شهر يوليو الماضي؛ لمنع البيع الجائل المخالف للأنظمة في نطاق مدينة الرياض.
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