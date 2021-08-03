وقالت الأمانة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنها نفذت 1,826 جولة رقابية خلال شهر يوليو الماضي؛ لمنع البيع الجائل المخالف للأنظمة في نطاق مدينة الرياض.

شكرا لقرائتكم 1,826 جولة رقابية لأمانة الرياض في شهر واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية