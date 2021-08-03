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الأمم المتحدة: اعتدال رائد عالميًّا في مكافحة التطرف

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شكرا لقرائتكم الأمم المتحدة: اعتدال رائد عالميًّا في مكافحة التطرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

الأمم المتحدة: اعتدال رائد عالميًّا في مكافحة التطرف

وفد أممي أبدى انبهاره بالعمل البحثي الرائد

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، وفدًا من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT)، برئاسة مدير المركز الدكتور جهانجير خان.

مكافحة الإرهاب: 

وبحث الجانبان خلال اللقاء في مقر (اعتدال) بالرياض، اليوم الثلاثاء، سبل تطوير التعاون المشترك في منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

الأمم المتحدة: اعتدال رائد عالميًّا في مكافحة التطرف - متابعات الخليج 365

وقال الدكتور جهانجير خان، في كلمة له بهذه المناسبة: “إننا منبهرون بالعمل البحثي الرائد الذي تقومون به في هذا المجال.. علينا أن نحذو حذو كمحول أمور نحتاج إلى أن نتعاون فيها”، مشيدًا بمبادرة (Gether2) التي أطلقها المركز لرفع وعي الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، بمخاطر التطرف.

وتابع: “ما ذكرتموه حول الأشخاص ذوي الإعاقة لم أره من قبل، وأهنئكم على هذه المبادرة حيث نود أن نعرف أكثر عنها، فنحن في الأمم المتحدة كما تعلمون لدينا وكالات محددة تتعامل مع الأمور التي تهم ذوي الإعاقة من جانب إنساني فقط، لكن ليس مثل جانبكم حيث أعتقد أنه يجب علينا أن نرى المشهد كاملًا”.

الأمم المتحدة: اعتدال رائد عالميًّا في مكافحة التطرف - متابعات الخليج 365

رصد وتحليل: 

وتعرف الوفد خلال الزيارة على آلية الرصد والتحليل والتقنيات المستخدمة والنماذج التي يتم بناءها وتطويرها داخل (اعتدال)، وأبرز التقنيات المتطورة في هذا المجال، كما دون الدكتور جهانجير خان، كلمة في سجل الضيوف قال فيها: “شكرًا لاستضافة وفد مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب للمرة الثالثة، نحن دائمًا معجبون جدًّا بالعمل الذي يقوم به المركز، ولا يسعني إلا أن أهنئ (اعتدال) حقًّا على العمل الرائد والقيادي الذي يقوم به في مجال منع التطرف العنيف ومكافحته، فمركز (اعتدال) يعد رائدًا على مستوى العالم في هذا المجال، ونحن فخورون وسعداء للغاية لكوننا قادرين على العمل بشكل وثيق كمركز للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مع (اعتدال)”.

الأمم المتحدة: اعتدال رائد عالميًّا في مكافحة التطرف - متابعات الخليج 365

وفي ختام الزيارة، التقط الضيوف صورًا تذكارية مع الأمين العام للمركز الدكتور منصور الشمري، فيما قدم هدية تذكارية إلى رئيس الوفد مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT) جهانجير خان.

وكان الأمين عام لمركز (اعتدال) الدكتور منصور الشمري، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، وقعا في الأول من إبريل 2021م مذكرة تفاهم مشترك بين الجانبين، بحضور مندوب المملكة العربية الدائم لدى الأمم المتحدة رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.

الأمم المتحدة: اعتدال رائد عالميًّا في مكافحة التطرف - متابعات الخليج 365 الأمم المتحدة: اعتدال رائد عالميًّا في مكافحة التطرف - متابعات الخليج 365
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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