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المرور: القيادة الآمنة تعزز السلامة وتقليل نسبة الحوادث

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

المرور: القيادة الآمنة تعزز السلامة وتقليل نسبة الحوادث

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المرور السعودي أن القيادة الآمنة تساهم في تعزيز السلامة المرورية على الطرقات، وتقليل نسبة الحوادث.

تجنب الأعطال المفاجئة:

وفي وقت سابق دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، قائدي المركبات، لتجنب الوقوع في الأعطال المفاجئة التي قد تحدث أثناء قيادة المركبة.

وقالت قوات أمن الطرق: “حتى تتجنب الوقوع في الأعطال المفاجئة التي قد تحدث أثناء قيادة المركبة وأنت على الطريق عليك الالتزام بفحص السيارة قبل السفر”.

السرعات المقررة:

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أثناء السفر، الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق، وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تمامًا من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلًا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.

المرور: القيادة الآمنة تعزز السلامة وتقليل نسبة الحوادث - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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