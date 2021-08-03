الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

خطوات تسجيل مواطني الخليج والزائرين في توكلنا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد تطبيق توكلنا التذكير بطريقة وخطوات وآلية قيام مواطني مجلس تعاون دول الخليج العربي والزائرين للمملكة في التسجيل بالتطبيق.

وشارك التطبيق عبر تويتر، إنفوجراف أوضح من خلاله خطوات التسجيل، وجاءت كما يلي:

خطوات التسجيل:

– اضغط على زر تسجيل جديد.

– اختر ما بين زائر أو خليجي.

– قم بإدخال البيانات الرئيسة المطلوبة والمتمثلة في (إدخال رقم الجواز أو الهوية الخليجية – الجنسية- تاريخ الميلاد- رقم الجوال).

– قم بالنقر على خانة الإقرار بالشروط.

– سيصل على رقم الجوال المسجل رمز التحقيق الخاص بك.

– قم بكتابة الرمز في التطبيق.

– حدد مكان إقامتك على الخريطة بشكل دقيق.

– قم بالإجابة عن الأسئلة الصحية.

تحديث توكلنا:

وشدد توكلنا على أهمية تأكد المستخدم من القيام بتحديث التطبيق وفق آخر نسخة أو إصدار.

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