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السعودية | “توكلنا” يصدر توضيحًا بشأن حالة “معفي” على التطبيق

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مريم الجابري 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

أوضح تطبيق “توكلنا”، اليوم الثلاثاء، بعض الأمور المتعلقة بظهور حالة “معفي” على المنصة.

وأفاد بأن حالة “معفي” تظهر لمن لديه استثناء مسبق من وزارة الصحة بعدم أخذ اللقاح المضاد لفيروس .

ولفت التطبيق إلى أنه يمكن لمستخدمي هواوي وجوجل بلاي استخدام التطبيق لاستعراض الحالة، فيما يمكن ذلك لمستخدمي نظام التشغيل iOS الخاص بهواتف أبل آيفون بالدخول للموقع الإلكتروني.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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