السعودية | “توكلنا” يصدر توضيحًا بشأن حالة “معفي” على التطبيق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

أوضح تطبيق “توكلنا”، اليوم الثلاثاء، بعض الأمور المتعلقة بظهور حالة “معفي” على المنصة.

وأفاد بأن حالة “معفي” تظهر لمن لديه استثناء مسبق من وزارة الصحة بعدم أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ولفت التطبيق إلى أنه يمكن لمستخدمي هواوي وجوجل بلاي استخدام التطبيق لاستعراض الحالة، فيما يمكن ذلك لمستخدمي نظام التشغيل iOS الخاص بهواتف أبل آيفون بالدخول للموقع الإلكتروني.