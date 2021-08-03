تويتر يزيل ميزة الإستوري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المهتم بالتقنية عبدالعزيز الرشيد أن تطبيق تويتر أزال خاصية “الإستوري” من أعلى الشاشة الرئيسية.

وقال الرشيد في تغريدة له عبر تويتر: التايم لاين قبل وبعد إزالة الـFleets- إستوري تويتر- صارت المساحة أكبر وأجمل.

إزالة ميزة فليت:

وأعلنت شركة تويتر أنه سيتم رسميًّا إلغاء ميزة فليت، وذلك ابتداء من اليوم 3 أغسطس، وذلك بعد 8 أشهر فقط من إطلاق الميزة.

خدمة فليت:

وأوضح الموقع في بيان له: كنا نأمل أن تساعد فليت المزيد من الأشخاص على الشعور بالراحة عند الانضمام إلى تويتر، ولكن منذ أن قدمنا ​​الخدمة للجميع، لم نشهد زيادة في عدد الأشخاص الجدد الذين يستخدمونها.

وكانت شركة تويتر قد أطلقت خدمة فليت قبل ثمانية أشهر فقط بعد اختبارها في عدد قليل من الأسواق.

مشاركة المنشورات:

وظهرت الميزة بشكل بارز في الجزء العلوي من التطبيق، وكانت تسمح للأشخاص بمشاركة منشورات وصور ومقاطع فيديو تختفي بعد 24 ساعة، وهي تعتبر مشابهة لخدمات سناب شات، ولخدمة الإستوري التي تم إطلاقها عبر فيسبوك وإنستجرام، ولقيت انتشارًا واسعًا.



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