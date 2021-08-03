الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

توكلنا: حالة معفي تظهر لمن لديه استثناء مسبق من الصحة بعدم أخذ اللقاح

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد تطبيق توكلنا أن حالة (معفي) تظهر لمن لديه استثناء مسبق من وزارة الصحة بعدم أخذ لقاح كورونا.

استعراض الحالة:

وأوضح توكلنا عبر تويتر، أنه يمكن استعراض الحالة لمستخدمي هواوي وجوجل بلاي استخدام التطبيق، ومستخدمي iOS بالدخول إلى الموقع الإلكتروني: هنا.

ولفت التطبيق إلى يتم معاملة المعفي كمعاملة المحصن فيما يخص الدخول إلى الأماكن العامة أو السفر.

حالات المحصن في تطبيق توكلنا:

ويتيح التحديث الجديد من التطبيق 3 حالات للشخص المحصن، وهذه الفئات الثلاثة هي التي من المصرح لها التقدم بطلب الحصول على تصريح العمرة، وهي كما يلي:

– المحصن الحاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

– المحصن الذي أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

– المحصن الذي تعافى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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