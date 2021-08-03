- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم توكلنا: حالة معفي تظهر لمن لديه استثناء مسبق من الصحة بعدم أخذ اللقاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
توكلنا: حالة معفي تظهر لمن لديه استثناء مسبق من الصحة بعدم أخذ اللقاح
يتم معاملته كمعاملة المحصن فيما يخص الدخول إلى الأماكن العامة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد تطبيق توكلنا أن حالة (معفي) تظهر لمن لديه استثناء مسبق من وزارة الصحة بعدم أخذ لقاح كورونا.
استعراض الحالة:
وأوضح توكلنا عبر تويتر، أنه يمكن استعراض الحالة لمستخدمي هواوي وجوجل بلاي استخدام التطبيق، ومستخدمي iOS بالدخول إلى الموقع الإلكتروني: هنا.
ولفت التطبيق إلى يتم معاملة المعفي كمعاملة المحصن فيما يخص الدخول إلى الأماكن العامة أو السفر.
حالات المحصن في تطبيق توكلنا:
ويتيح التحديث الجديد من التطبيق 3 حالات للشخص المحصن، وهذه الفئات الثلاثة هي التي من المصرح لها التقدم بطلب الحصول على تصريح العمرة، وهي كما يلي:
– المحصن الحاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.
– المحصن الذي أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.
– المحصن الذي تعافى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار