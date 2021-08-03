أمن الطرق يحذر: أتربة وغبار على طريق شرورة – الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر أمن الطرق تنبيهًا لمستخدمي طريق شرورة- الرياض بمنطقة نجران بشأن الأحوال الجوية.

أتربة وغبار:

وقال أمن الطرق عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: “نود التنويه بأن المنطقة تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار؛ مما أدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية؛ لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان”.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، ورياحًا نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، تمتد حتى منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض.



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