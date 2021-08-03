تسجيل 1075 إصابة بكورونا.. وشفاء 1113 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين أكدت وزارة الصحة مجددا أمس أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات نظرا لسرعة انتشارها، مهيبة بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق (صحتي) أو تطبيق (توكلنا) للحصول على اللقاح للحماية من تداعيات المرض، أعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة تضمنت تسجيل 1075 إصابة جديدة مؤكدة، وشفاء 1113 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10575 حالة منها 1433 حالة حرجة. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا. إجمالي الحالات 1433 حالة حرجة 528,952 إجمالي الإصابات 10,575 حالة نشطة 510,107 إجمالي حالات التعافي 1075 إصابة جديدة 8270 إجمالي الوفيات 1113 حالة شفاء 11 حالة وفاة جديدة

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