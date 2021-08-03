شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 1075 إصابة بكورونا.. وشفاء 1113 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
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إجمالي الحالات
1433 حالة حرجة
528,952 إجمالي الإصابات
10,575 حالة نشطة
510,107 إجمالي حالات التعافي
1075 إصابة جديدة
8270 إجمالي الوفيات
1113 حالة شفاء
11 حالة وفاة جديدة
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