شكرا لقرائتكم خبر 4 دبلومات مهنية بجامعة الأميرة نورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بدء التسجيل في 4 دبلومات مهنية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1443هـ، تشمل: دبلوم رعاية الطفولة المبكرة، دبلوم الأمن والسلامة، دبلوم المبيعات، وبرنامج تجميل الشعر والعناية به. وتسهم هذه الدبلومات المهنية في فتح مجالات مهنية جديدة للباحثات عن العمل، كونها تشتمل على برامج تدريبية من مسارات عدة ومختلفة طبقا لاحتياجات سوق العمل.



كانت هذه تفاصيل خبر 4 دبلومات مهنية بجامعة الأميرة نورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.