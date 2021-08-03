توقيع عقد لإنشاء وتشغيل بوليفارد في بلجرشي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط، عقدا استثماريا لإنشاء وتشغيل بوليفارد على أرض تملكها بلدية محافظة بلجرشي لمدة 25 عاما بمبلغ 15.150.000 ريال، بما يخدم الجانب السياحي والترفيهي في المحافظة. وبين السواط أن هذه المشاريع التنموية والتطويرية التي تنفذها البلدية تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير وتأهيل المحافظة.



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