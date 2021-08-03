صيانة وتهيئة 700 مبنى تعليمي استعدادا للعام الدراسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعدادا للعودة الحضورية الآمنة تواصل الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة تنفيذ خطة الصيانة للعام الدراسي 1443 من خلال 46 فرقة للصيانة والتكييف التي تضم 46 مهندسا فنيا وإداريا، بإنجاز يومي لـصيانة 30 مدرسة، كما تستهدف الخطة صيانة 700 مبنى مدرسي و47 ألف مكيف شباك وإسبلت. وينجز مركز العمليات والطوارئ بالإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة عقود الصيانة من خلال تنفيذ خطة ميدانية لزيارة المدارس بدأت الأحد 12/22 / 1442هـ وتنتهي قبل عودة الطلاب. كما أنجزت إدارة تعليم مكة إنشاء مجمع الرصيفة التعليمي بقيمة بلغت نحو 21 مليون ريال ويخدم 2000 طالبة، ويأتي ذلك ضمن دعم وزارة التعليم للعودة الحضورية للطلبة وتوفير بيئة دراسية جاذبة وآمنة. وأنهت الإدارة إنجاز مشروع الفصول الإضافية لمدرسة عبدالله بن أبي بكر في حي بطحاء قريش، والذي يشمل 24 فصلا بتكلفة تجاوزت 7 ملايين ريال. ويأتي هذا الإنجاز لتحقيق متطلبات الحي في استيعاب الكثافة الطلابية. مجمع الرصيفة التعليمي يضم:





مبنى الثانوية 22 فصلا



مبنى المتوسطة 21 فصلا



مبنى الابتدائية 16 فصلا



مبنى الروضة 6 فصول



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