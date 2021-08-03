تعليم الطائف يبدأ ترحيل المقررات الدراسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت إدارة التعليم بمحافظة الطائف عملية ترحيل المقررات الدراسية للمكاتب الخارجية (بنين وبنات)، لضمان بداية جادة ومتميزة للعام الدراسي الجديد. وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن المرحلة الأولى من عملية الترحيل تشمل مقررات المرحلة الابتدائية للبنين والبنات، تليها ترحيل مقررات بقية المراحل الدراسية إلى حين اكتمال عملية الترحيل ووصول جميع المقررات إلى المدارس قبل انطلاقة الدراسة.



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