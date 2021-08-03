الصلاة في المسجد وتعليم الأب يرفعان مستوى الطالب الجامعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خلصت دراسة علمية حديثة بعنوان «التحقيق الشامل في العوامل التي تؤثر على الأداء الأكاديمي لطلاب الجامعات في السعودية» نشرت في 23 يوليو الحالي، إلى أن العوامل المؤثرة في حصول الطلاب ممن أمضوا عامين دراسيين في الجامعة على أداء أكاديمي عال تمثل في حصولهم على معدل تراكمي ممتاز.

وتمثلت أبرز العوامل في جنس الطالب (ذكر، أنثى)، انتظام الطلاب الذكور على أداء الصلوات في المسجد، تناول الإفطار، ممارسة الأنشطة الخارجية، الدرجة الأكاديمية التي يحملها الوالدان، تصنيف المدرسة، معدل الطالب في الثانوية وفي اختبارات القياس والتحصيلي، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

حيث حققت الطالبات مستوى أكاديميا أعلى، كما كان لعوامل مثل المستوى الأكاديمي العالي للأب والصلاة بانتظام في المسجد ومعدل الطالب في اختبارات القياس والتحصيلي ومعدله في السنة التحضيرية والطلاب الذين درسوا في مدارس دينية وأولئك الذين درسوا في مدارس عالمية.

حصلوا على معدل أكاديمي ممتاز في سنتهم الجامعية الثانية.

وجرى خلال الدراسة- التي اطلعت عليها الصحيفة- التحقق من علاقة 32 عاملا بالأداء الأكاديمي المبلغ عنه باستخدام مسح موزع على أربع جامعات رئيسة في المملكة.

أكمل المسح 3565 طالبا سعوديا جامعيا. وشملت العوامل التي تم فحصها تلك المتعلقة بالتنشئة، والتعليم K-12، والأنشطة المنظمة وغير المنظمة.

وتؤكد النتائج الإحصائية أن العديد من العوامل لها علاقة مهمة مع خطة إعادة التوطين.

ومن بين تلك العوامل، مستوى تعليم الأب ومجال عمله، ارتبط نوع المدارس المتوسطة والثانوية، وحضور الصلاة في المساجد بشكل كبير بالأداء المبلغ عنه. تقدم هذه الدراسة رؤى مهمة حول الأسباب الجذرية المحتملة للنجاح بحيث يمكن استهدافها من قبل التربويين وصانعي السياسات في محاولة لتعزيز نتائج التعليم.

وهدفت الدراسة لتسليط الضوء على أبرز العوامل التي يحتمل أن تؤثر على الأداء الأكاديمي لطلبة البكالوريوس في المملكة.

نظرا لأن السياق السعودي يمكن أن تكون له خصائص خاصة (مثل الدين والثقافة).

والتي يمكن أن تغير النتائج الشائعة في الأدبيات المتعلقة بتأثيرات العوامل المختبرة والتي تساعد معرفتها الآباء وصانعي السياسات التعليمية في تحسين نواتج التعلم.

القائمون على الدراسة







الدكتور عبدالله العبدالكريم من قسم الهندسة الميكانيكية، كلية الهندسة، جامعة الملك سعود



الدكتور سعد العبدالكريم من قسم تكنولوجيا التعليم، كلية التربية، جامعة الملك سعود



الدكتور محمد الحجيلان قسم الهندسة الصناعية، كلية الهندسة، جامعة الملك سعود



نتائج الدراسة

عوامل تؤثر على حصول الطالب الجامعي على معدل تراكمي ممتاز في السنة الجامعية الثانية:

01. جنس الطالب

ذكور 35.7%

إناث 67%

02. الانتظام على أداء الصلاة في المسجد





كل الصلوات 40.4%



كل الصلوات ما عدا صلاة الفجر 41.2 %



غير منتظم 30.5%



03. تناول الإفطار

53.9%

عدم تناول الإفطار 46.8%

04. ممارسة الأنشطة الخارجية 57%

عدم ممارسة الأنشطة الخارجية 49.4%

05 . الوالدان يعيشان معا 51.6 %

الوالدان منفصلان 44 %

06. الدرجة الأكاديمية التي يحملها الأب

- دكتوراه 60.9%

-ماجستير 55.4%

-بكالوريوس 53.9%

-دبلوم 46.4%

-ثانوية 47%

-متوسطة 47.9%

-ابتدائية 51%

07. الدرجة الأكاديمية التي تحملها الأم

- دكتوراه 53.9%

- ماجستير 57.1%

- بكالوريوس 52.3%

- دبلوم 52.2%

- ثانوية 50.4%

- متوسطة 48.3%

-ابتدائية 46.8%

07. مستوى الطالب قبل الالتحاق بالجامعة

#نسبة الطالب في المرحلة الثانوية

- النسبة بين 95 ‪% 100%

المستوى الجامعي الممتاز 57.6%

-النسبة بين 90% 95%

المستوى الجامعي الممتاز 38.2%

#نسبة الطالب في اختبار التحصيلي

- النسبة بين 95 ‪% 100%

المستوى الجامعي الممتاز 78.2%

-النسبة بين 90% 95%

المستوى الجامعي الممتاز 70.4%

#نسبة الطالب في اختبار القياس

- النسبة بين 95 ‪% 100%

المستوى الجامعي الممتاز 78.5%

-النسبة بين 90% 95%

المستوى الجامعي الممتاز 65.7%

08. معدل الطالب في السنة التحضيرية

المعدل بين 5 - 4.75 مستوى الطلاب الممتاز في السنة الثانية 81.7%

المعدل بين 4.75 - 4.25 مستوى الطلاب الممتاز في السنة الثانية 52.8%

09. تصنيف المدرسة

مدرسة عامة 50.7%

مدرسة خاصة 48.9%

مدرسة دينية 86.8%

مدرسة دولية 82.4%

10. استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

فيس بوك 60.5%

سناب شات 51.1%

تويتر 51%

انستقرام 51.6%