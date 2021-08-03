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تصوير: ماجد عسيري
هطلت مساء اليوم الثلاثاء، أمطار غزيرة على الشفا التابع لمحافظة الطائف. ودفعت هذه الأجواء الماطرة المواطنين للخروج والتنزه والاستمتاع بالأمطار وتوثيق جريان المياه في الشوارع والأودية أثناء هطول الأمطار.
يذكر أن الجهات المعنية تجدد التنويه في مثل هذه الحالات، إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 09:56 PM
بعضهم وثَّق جريان المياه في الشوارع والأودية أثناء هطولهاشاهد .. أمطار غزيرة على "شفا الطائف" دفعت المواطنين للتنزه
تصوير: ماجد عسيري
هطلت مساء اليوم الثلاثاء، أمطار غزيرة على الشفا التابع لمحافظة الطائف. ودفعت هذه الأجواء الماطرة المواطنين للخروج والتنزه والاستمتاع بالأمطار وتوثيق جريان المياه في الشوارع والأودية أثناء هطول الأمطار.
يذكر أن الجهات المعنية تجدد التنويه في مثل هذه الحالات، إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.
، شاهد .. أمطار غزيرة على "شفا الطائف" دفعت المواطنين للتنزه ،
المصدر : الخليج 365
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