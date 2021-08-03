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ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم (الثلاثاء) أن القادة البريطانيين يضعون خططًا لتنفيذ مهمة هجومية ضد فريق إرهابي مدعوم من إيران، هاجم ناقلة نفط تديرها إسرائيل قبالة خليج عمان الأسبوع الماضي.
وأضافت "ميرور" أن "فريقًا من المتخصصين البريطانيين ومغاوير خدمة القوارب الخاصة وصلوا إلى الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع، حيث قتل رجل أمن بريطاني وأحد أفراد الطاقم الروماني على متن الناقلة"، وفقًا لما أورد "روسيا اليوم".
وأوضحت أن فريقًا كبيرًا من القوات الخاصة البريطانية وقوات الدعم النظامية وصل إلى المنطقة في عطلة نهاية الأسبوع لتعزيز فريق موجود بالفعل هناك في مهام تدريبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن "عملية القتل أو الأسر المقرر تنفيذها سينفذها عشرات من أفراد القوات الخاصة الأكثر نخبة في بريطانيا، وأعضاء من فوج المظليين، وفريق طائرات دون طيار، بالإضافة إلى متخصصين في الحرب الإلكترونية الذين سيكونون مجهزين للتنصت على الاتصالات.
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 09:21 PM
تضم العشرات من أفراد النخبة"ميرور": بريطانيا أرسلت قوات خاصة لتنفيذ عملية هجومية ضد إيران
ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم (الثلاثاء) أن القادة البريطانيين يضعون خططًا لتنفيذ مهمة هجومية ضد فريق إرهابي مدعوم من إيران، هاجم ناقلة نفط تديرها إسرائيل قبالة خليج عمان الأسبوع الماضي.
وأضافت "ميرور" أن "فريقًا من المتخصصين البريطانيين ومغاوير خدمة القوارب الخاصة وصلوا إلى الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع، حيث قتل رجل أمن بريطاني وأحد أفراد الطاقم الروماني على متن الناقلة"، وفقًا لما أورد "روسيا اليوم".
وأوضحت أن فريقًا كبيرًا من القوات الخاصة البريطانية وقوات الدعم النظامية وصل إلى المنطقة في عطلة نهاية الأسبوع لتعزيز فريق موجود بالفعل هناك في مهام تدريبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن "عملية القتل أو الأسر المقرر تنفيذها سينفذها عشرات من أفراد القوات الخاصة الأكثر نخبة في بريطانيا، وأعضاء من فوج المظليين، وفريق طائرات دون طيار، بالإضافة إلى متخصصين في الحرب الإلكترونية الذين سيكونون مجهزين للتنصت على الاتصالات.
، "ميرور": بريطانيا أرسلت قوات خاصة لتنفيذ عملية هجومية ضد إيران ،
المصدر : الخليج 365
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