الأردن والسعودة يؤكدان وحدة الصف في مواجهة التحديات وأن أمن البلدين واحد

محمد الفلاح - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

أكد الأردن والسعودية، الثلاثاء، وحدة الصف في مواجهة التحديات وأن أمن البلدين واحد.



جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله.

وثمن العاهل الأردني موقف السعودية الداعم لبلاده، قائلا، إن "مواقف السعودية ورسائل دعمها الصريحة تعكس سياستها وسياسة قيادتها الداعمة للأردن دومًا ووقوفها معه في كل الظروف".

وتابع العاهل الأردني: "أمن الأردن والسعودية واحد ونقف صفًا واحدًا في مواجهة جميع التحديات".

بدوره أكد وزير الخارجية السعودي أن "المملكة حريصة على تعزيز التعاون مع الأردن"، مضيفا: "نثمن العلاقات التاريخية بين البلدين وقيادتيهما".