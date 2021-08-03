شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 أشخاص ارتكبوا 38 جريمة سرقة بقيمة 500 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على (3) مواطنين و (2) من مخالفي نظام أمن الحدود، تراوح أعمارهم ما بين العقدين الثاني والخامس، ارتكبوا (38) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثّلت في سرقة الأسلاك النحاسية والكيابل والعدادات الكهربائية وبيعها، مستخدمين في ذلك مركبات مسروقة لتضليل الجهات الأمنية في متابعتهم، وقُدّرت قيمة المسروقات بمبلغ (500,000) ريال، وجرى إيقافهم واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.