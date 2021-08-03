السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال لمن يسهل دخول المتسللين للسعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت النيابة العامة أن تسهيل دخول المُتسلل للمملكة أو نقله أو توفير المأوى أو تقديم أي مساعدة أو خدمة له جريمة، تصل عقوباتها إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامة مليون ريال، وتعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ومخلة بالأمانة والشرف.

مخالفات:

ونشرت النيابة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنفوجرافيك يبين المخالفات الخاصة بدخول المتسللين والعقوبات المفروضة على من يسهل ذلك عبر النقل أو توفير المأوى أو تقديم أي مساعدة أو خدمة لهم.



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