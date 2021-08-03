نادي الإبل: لا علاقة لنا بمقطع سوق الطوقي وأسواق الإبل رافد اقتصادي واعد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد نادي الإبل على مقطع فيديو مصور خلال الأيام الماضية لمجموعة من الأشخاص يتحدثون عن أن نسبة كبيرة من الإبل في سوق الطوقي في أحد الأيام معبوث بها.

وأكد النادي، في بيان له عبر تويتر، عدم علاقته بهذا المقطع، وسوف يتم تحويل الملف إلى الجهات المختصة.

أسواق الإبل آمنة:

وشدد نادي الإبل على أن أسواق الإبل آمنة وقطاع اقتصادي واستثماري واعد، وأنه وبالتعاون الدائم مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات المختصة يتم متابعة حالات العبث وإحالتها للجهات المختصة عبر اللجان المشتركة.

رقم للبلاغات:

ولفت إلى أنه خصص في وقت سابق رقمًا للرصد وتلقي البلاغات المرئية وإرسالها على خدمة التراسل “واتساب” على الرقم 0569978424



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