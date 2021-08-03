شكرا لقرائتكم القبض على 6 باكستانيين روجوا لـ 163,391 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03
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القبض على 6 باكستانيين روجوا لـ 163,391 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي
اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتم إحالتهم إلى النيابة
متابعات الخليج 365 - واس
صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن القبض على (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، لترويجهم (163,391) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، و(4) كيلوجرامات من مادة (الشبو).
إحالة إلى النيابة:
وأكد الرائد النجيدي، أنه جرى إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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