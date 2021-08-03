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القبض على 6 باكستانيين روجوا لـ 163,391 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

القبض على 6 باكستانيين روجوا لـ 163,391 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتم إحالتهم إلى النيابة

متابعات الخليج 365 - واس

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن القبض على (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، لترويجهم (163,391) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، و(4) كيلوجرامات من مادة (الشبو).

إحالة إلى النيابة: 

وأكد الرائد النجيدي، أنه جرى إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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