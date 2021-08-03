شكرا لقرائتكم خبر الحج تناقش 14 ملفا عالقا لإنعاش قطاع شركات العمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة 14 ملفا عالقا مع نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط ووكيل الوزارة لشؤون العمرة عبدالعزيز وزان، تفاعل معها نائب وزير الحج بشكل مباشر، الأمر الذي سينعكس إيجابا على قطاع شركات العمرة، ويحرك سوقه الراكد منذ سنوات. وأكد مشاط خلال النقاش أنه لا سقف محددا لأعداد المعتمرين في موسم عمرة 1443هـ.

ونوقش ملف إدارة الوافدين والذي أشار فيه نائب الوزير إلى أن العمل جار على استثناء الشركات التي فرضت عليها الغرامات من قبل إدارة الوافدين، إضافة إلى مناقشة تنظيم عمرة الداخل من قبل المرخص لهم من شركات العمرة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة مع نائب الوزير ووكيل الوزارة أمس الأول، بحضور رئيس اللجنة الوطنية مازن درار ونائبي رئيس اللجنة منصور أبو خنجر وهاني العميري، وعضو اللجنة نبيل ماحي.

01 ملف إدارة الوافدين

عن مستجدات ملف إدارة الوافدين أفاد نائب الوزير بأنه رفع خطابا من قبل الوزارة لدعم المرخص لهم لدى الجهات العليا والمعنية وفي انتظار الرد، كما أشار إلى أنه جاري العمل على استثناء «الشركات» التي فرضت عليها الغرامات من قبل إدارة الوافدين وتفعيلها لتأدية الخدمات للمعتمرين والزوار بموسم عمرة 1443.

02 متطلبات التفعيل

وطالبت اللجنة الوطنية بتفعيل المرخص لهم الذين لم يكملوا متطلبات التفعيل المتعلقة بتقديم شهادة كل من الز كاة والدخل – التأمينات الاجتماعية، وعليه وافق نائب الوزيرعلى تفعيلهم في النظام شريطة أن يتم ذلك بتعهد تقديم الشهادات خلال مدة أقصاها 60 يوما.

03 مكاتب المرخص لهم

وجرت مناقشة نائب الوزير حول اعتماد مكتب واحد رئيس للمرخص لهم، واقترحت اللجنة أن يكون هناك مكتب تنسيقي تابع لها في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، يضم المرخص لهم، ووافق نائب الوزير على ذلك مع مراعاة أولوية تحديد المهام مع وكيل الوزارة لشؤون العمرة، إضافة إلى شرط وجود مندوب للجنة الوطنية في مراكز عناية التابعة لوزارة الحج والعمرة على مدار الساعة.

04 ختم الدخول

كما نوقش مع نائب الوزير أتمتة البلاغ وتوضيح صعوبة الحصول على صورة الجواز مختوما بختم الدخول، حيث لا يسمح للمرخص لهم بأخذ الجواز من المعتمر وتمت الإشارة إلى دور شركة تساهيل في ذلك، وعليه وافق نائب الوزير على مخاطبة إدارة الجوازات للاكتفاء بتقديم البلاغ بصورة الجواز فقط دون ختم الدخول خلال مدة 24 ساعة في محضر مشترك بين شركة تساهيل والمرخص لهم وفرع الوزارة كما أوضح أنه يمكن للمرخص لهم تأدية البلاغ الكترونيا دون ختم الدخول.

05 تنظيم عمرة الداخل

من ناحية أخرى طالبت اللجنة بتنظيم عمرة الداخل من قبل المرخص لهم، وعليه أفاد نائب الوزير بأنه لا يمكن ذلك لعدم وجود لائحة تنظيمية لعمرة الداخل، ويمكن للشركات تقديمها عن طريق اتفاقيات تعاون مشتركة مع الفنادق المصرح لها.

06 المبالغ المجمدة

كما تمت المطالبة بإرجاع المبالغ المجمدة والمحجوزة في محافظ الوكلاء أو إتاحة إمكانية تحويلهم من محفظة إلى أخرى، وذكر نائب الوزير أنه يمكن للوكلاء الخارجيين تقديم طلب استرجاعها على الحسابات البنكية الخاصة بهم ولا يمكن تحويلها من محفظة إلى أخرى.

07 الفنادق المصرح لها

في المقابل نوقش ملف قبول فئات الفنادق المختلفة في مقام وعليه وافق نائب الوزير على ذلك شريطة أن يتم تطبيق كافة الاشتراطات والاحترازات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة.

08 العقود الالكترونية

وأشارت اللجنة إلى أنه جرى شرح وتوضيح آلية تفعيل العقود الكترونيا على الوزارة والذي أبدى نائب الوزير موافقته المبدئية عليها إلى أن يكتمل الربط الالكتروني للمنظومة مع الجهات المعنية ذات العلاقة.

09 الضمان البنكي للوكلاء الخارجيين

كما ناقشت اللجنة إيجابيات وسلبيات الضامان البنكي على الوكلاء الخارجيين، إضافة إلى مناقشة المخالصة المالية الممنوحة لهم من قبل المرخص لهم في نهاية موسم العمرة، وأبدى نائب الوزير موافقته على دراسة إيجابيات وسلبيات كل منهما واتخاذ اللازم حيالها.

10 الوكيل الافتراضي

اقترحت اللجنة أن يتم تفعيل الوكيل الافتراضي وB2C لموسم عمرة هذا العام، وعليه عبر مشاط عن ضرورة إلمام المرخص لهم بآليات تقديم حزم الخدمات لمعتمري B2C

11 ملتقى الحج والعمرة

كما طرحت فكرة إنشاء ملتقى افتراضي للحج والعمرة وعليه أعرب النائب بضرورة تنفيذه وإقامته حضوريا وافتراضيا وفقا لاشتراطات وزارة الصحة واتباع الإجراءات الاحترازية.

12 الحجر الصحي المؤسسي

تم الاستفسار من نائب الوزير عن الحجر الصحي المؤسسي والمطالبة بتخفيض مدته وأفاد بضرورته وفق اشتراطات الجهات المختصة وسيتم ذلك من قبل شركات النقل الجوي.

13 الأعداد

وفي سؤال لنائب الوزير عن أعداد المعتمرين المستهدفين لموسم عمرة 1443هـ أفاد بأنه ليس هناك سقف محدد للأعداد بما لا يتعارض مع اشتراطات وزارة الصحة واتباع الأنظمة والإجراءات الاحترازية.

14 تأهيل الوكلاء الخارجيين

استفسرت اللجنة حول الوكلاء الخارجيين الذين سددوا رسوم التأهيل لموسم عمرة 1442 هـ ولم يتم تفعيلهم لظروف خارجة عن إرادتهم وأفاد النائب بأنه سيتم تمديد عقودهم لموسم عمرة 1443.