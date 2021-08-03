26 مشروعا تقنيا و50 دراسة هندسية بالحرمين الشريفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشكل محفظة مشروعات وكالة المشاريع والدراسات الهندسية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 2024، أهم مرتكزات الخطة الاستراتيجية التحولية للرئاسة العامة 2024.

واستعرضت ورشة عمل تعريفية للمحفظة حضرها منسوبو الوكالات المعنية بالرئاسة العامة، ومنها وكالة الشؤون المالية والإدارية، ووكالة التخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية، ووكالة الشؤون الفنية والخدمة، ووكالة الترجمة والشؤون التقنية، أبرز ملامح تلك المشروعات عبر عرض مرئي لخص أهم أهداف ومحاور المحفظة، علاوة على جوانب القوة والتمكين اللازمتين لإنفاذ ونجاح الخطط الموضوعة لها، وتنفيذ 26 مشروعا هندسيا وتقنيا و50 دراسة هندسية.

وتكونت المحفظة من 5 قطاعات رئيسة، منها قطاع تطوير الأصول، وقطاع مشروعات التوسعة السعودية الثالثة، إضافة إلى تطوير منظومة الاتفاقات والشراكات مع بيوت الخبرة والجهات الحكومية ذات العلاقة بما ينعكس إيجابا على تجويد مخرجات تلك المشروعات وتحقيق الاستفادة المثلى منها.

وأوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان القرشي أن هذه المحفظة تعد خارطة طريق لإدارة وتنفيذ وتشغيل تلك المشروعات التطورية والتحولية للأصول والمرافق وفق أفضل المنهجيات والإجراءات المتبعة في مجال إدارة المشروعات الهندسية، وأن الهدف الرئيس خلق نظاما هندسيا وتقنيا متكاملا ومستداما لنقل المحتوى المعرفي والمعلوماتي، وتطوير الكوادر البشرية، بما ينعكس إيجابا على مخرجات تلك المشروعات والمبادرات.

من جانبه أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين والتي أسهمت في تمكين قاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي من أداء نسكهم وشعائرهم وزيارتهم بكل يسر وسهولة.

وأكد اهتمام القيادة الرشيدة برؤية المملكة 2030 وما لها من الأثر الكبير في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والإنجازات التي تحققت والنجاحات المتتالية في الحرمين الشريفين، والتي كان من آخرها نجاح موسم الحج للعام الحالي 1442هـ.

وأضاف السديس «إننا في هذا الوقت نسعى لنقلة نوعية وتطويرية في خدمة الحرمين الشريفين، ونبذل مزيدا من الجهود في العمل والتنفيذ والجد والشغف، لمواكبة الرؤى التي رسمتها هذه البلاد المباركة لغد مشرق»، حاثا جميع منسوبي الرئاسة على تقديم كل ما لديهم من إمكانيات تسهم في نجاح هذه الخطط، داعيا الله أن يوفق هذه الجهود ويمهد لها الطريق لتكون واقعا ملموسا.

5 قطاعات رئيسة بمحفظة المشروعات







تطوير الأصول



مشروعات التوسعة السعودية الثالثة



التحول الرقمي



الدراسات والأبحاث الهندسية



الدعم والتمكين لإنفاذ وتنفيذ 26 مشروعا هندسيا وتقنيا



أعمال أخرى

50 دراسة هندسية

3 إصدارات وأدلة مرجعية بلغ عدد مستفيديها 9000 شخص

تطوير منظومة الاتفاقات والشراكات مع بيوت الخبرة