شكرا لقرائتكم خبر حقوق الإنسان تعالج 194 حالة في الدور الإيوائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت هيئة حقوق الإنسان 366 زيارة للدور الإيوائية في جميع مناطق المملكة خلال عام 2020م، شملت عددا من المؤسسات الاجتماعية المعنية بإيواء النساء والأطفال والأيتام وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى جهات صحية، ومؤسسات تعليمية، وعدد من أماكن الإيواء المخصصة لسكن العمالة.

وأوضحت الهيئة أنها نسقت مع الجهات المختصة لمعالجة 194 حالة ذات صلة باختصاصاتها في حماية حقوق الإنسان في مختلف مناطق المملكة.

واستهدفت الهيئة من خلال هذه الزيارات الوقوف على أوضاع نزلاء هذه الدور، والتحديات المتصلة بذلك لمعالجتها بالاشتراك مع الجهات المختصة، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى المستفيدين والعاملين بهذه الدور، وتنمية الوعي بها.

كما حضرت الهيئة خلال العام ذاته 250 جلسة محاكمة قضائية، واطلعت على توافر الحقوق والضمانات المقررة المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.

توزيع الحالات بحسب ترتيبها

60 حالة متعلقة بالعدالة الجنائية

26 حالة للحماية من العنف

23 حالة متعلقة بالصحة

22 حالة للرعاية الاجتماعية

11 حالة للحماية من الاتجار بالأشخاص

8 حالات متعلقة بالعمل

7 حالات حول الهوية والجنسية

5 حالات متعلقة بالتعليم

32 حالة أخرى