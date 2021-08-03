حقوق الإنسان تعالج 194 حالة في الدور الإيوائية

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وأوضحت الهيئة أنها نسقت مع الجهات المختصة لمعالجة 194 حالة ذات صلة باختصاصاتها في حماية حقوق الإنسان في مختلف مناطق المملكة.
واستهدفت الهيئة من خلال هذه الزيارات الوقوف على أوضاع نزلاء هذه الدور، والتحديات المتصلة بذلك لمعالجتها بالاشتراك مع الجهات المختصة، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى المستفيدين والعاملين بهذه الدور، وتنمية الوعي بها.
كما حضرت الهيئة خلال العام ذاته 250 جلسة محاكمة قضائية، واطلعت على توافر الحقوق والضمانات المقررة المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.
توزيع الحالات بحسب ترتيبها
60 حالة متعلقة بالعدالة الجنائية
26 حالة للحماية من العنف
23 حالة متعلقة بالصحة
22 حالة للرعاية الاجتماعية
11 حالة للحماية من الاتجار بالأشخاص
8 حالات متعلقة بالعمل
7 حالات حول الهوية والجنسية
5 حالات متعلقة بالتعليم
32 حالة أخرى
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