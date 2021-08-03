شكرا لقرائتكم خبر الإطاحة بعمالة تزور ماركات الملابس في عمارة قديمة ببغدادية جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، عمارة سكنية بنطاق «البغدادية» تمارس فيها أعمال تزوير ماركات الملابس باستخدام «الملصقات» بهدف تسويقها وبيعها في السوق المحلية على أنها أصلية الصنع.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أن مراقبي الأمانة أثناء جولاتهم المكثفة في أحياء «البغدادية» تمكنوا من ضبط موقع مخالف عبارة عن شقة سكنية داخل عمارة قديمة اتخذتها عمالة مخالفة مقرا لطباعة ملصقات لماركات معروفة، مشيرا إلى ضبط 3500 لاصق، وذلك خلال مداهمة الموقع، والذي يدار من قبل أحد العمالة المخالفة.

وأكد استمرار الجهود الرقابية وعدم تهاونها مع المواقع المخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، وتطبيقها للائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

من جهة ثانية أزالت بلدية أبرق الرغامة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة 8 أسوار مخالفة بملحقاتها في حي «الحرازات» على مساحة إجمالية بلغت 16,000م2، وذلك خلال الجولات الميدانية للفرق الرقابية حيث رصدت أحواشا من البلوك، واتخذت حيالها الإجراءات النظامية بإزالة المخالفات كافة.

وأبان رئيس بلدية أبرق الرغامة خليل الزهراني أن الفرق الميدانية وبمشاركة شرطة البلدية والإدارات المعنية بالأمانة أزالت 8 من «الأحواش» غير النظامية بحي «الحرازات» التابع للقطاع، وذلك ضمن جهود البلدية خلال الفترة الماضية، مؤكدا استمرار الأعمال الرقابية بالتنسيق مع إدارات الأمانة للحد من المخالفات البلدية والظواهر السلبية بكل أشكالها عبر جولات ميدانية داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية.