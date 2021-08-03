شكرا لقرائتكم خبر القتل تعزيرا لمواطن أطلق النار على رجال الأمن بالقطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ أمس حكم القتل تعزيرا في مواطن بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية، لإطلاقه النار على نقاط الضبط الأمني والدوريات الأمنية في أماكن عدة بمحافظة القطيف مستخدما في ذلك أسلحة كانت بحوزته، واشتراكه مع عدد من المجرمين في الإخلال بالأمن الداخلي واستهداف رجال الأمن، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أمس أن المدعو أحمد بن سعيد بن علي الجنبي - سعودي الجنسية - أقدم على الخروج المسلح على سلطات الدولة، والشروع في قتل رجال الأمن بإطلاقه النار مرات عدة على نقاط الضبط الأمني والدوريات الأمنية بمحافظة القطيف.

وأشارت إلى أن سلطات الأمن قبضت على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولكون ما أقدم عليه من جرائم عديدة وما انطوت عليه من مجاهرة ومكابرة واعتداء وخروج على النظام العام وتمرد على ولي الأمر وخروج عن طاعته، وما يترتب على مثل هذه الجرائم والجنايات من فوضى وضرر يلحق بالمجتمع، ولأن الجرائم المذكورة صدرت بتخطيط وتمالؤ وتواطؤ، وارتكابها يوجب تشديد العقوبة لتكون قاطعة لشره وزاجرة ورادعة لغيره، فقد حكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

أبرز الجرائم التي ارتكبها:

• الخروج المسلح على سلطات الدولة

• الشروع في قتل رجال الأمن بإطلاقه النار على نقاط الضبط الأمني والدوريات الأمنية

• اشتراكه مع عدد من المجرمين في الإخلال بالأمن الداخلي واستهداف رجال الأمن

• تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تلقيه مبالغ مالية من مستقبلي الأسلحة

• علمه بتهريب تلك الأسلحة إلى داخل المملكة وتستره على ذلك

• السعي في زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بالمشاركة في المسيرات وأعمال الشغب

• المتاجرة بالمخدرات وترويجها وتعاطيها