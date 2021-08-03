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أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية اليوم (الثلاثاء)، أن الوزارة تحقق في حادثة سفينة قبالة ساحل الإمارات، وذلك بعد أن تحدثت هيئة التجارة البحرية البريطانية عن حادث خطف محتمل.
وقال المتحدث في بيان نقلته "رويترز": "نحقق على وجه السرعة في حادثة سفينة قبالة ساحل الإمارات".
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 08:52 PM
"الخارجية" وصفت إجراءه بالسريعبريطانيا تحقق في حادث خطف محتمل لسفينة قبالة الإمارات
أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية اليوم (الثلاثاء)، أن الوزارة تحقق في حادثة سفينة قبالة ساحل الإمارات، وذلك بعد أن تحدثت هيئة التجارة البحرية البريطانية عن حادث خطف محتمل.
وقال المتحدث في بيان نقلته "رويترز": "نحقق على وجه السرعة في حادثة سفينة قبالة ساحل الإمارات".
، بريطانيا تحقق في حادث خطف محتمل لسفينة قبالة الإمارات ،
المصدر : الخليج 365
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