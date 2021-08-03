محمد بن مسعود - الدمام - حذَّرت من خلق ما وصفته بـ"أجواء زائفة مناهضة لطهران" ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن "التقارير التي أفادت بوقوع حوادث أمنية لعدد من السفن قرب ساحل الإمارات اليوم الثلاثاء "مثيرة للريبة". وحذَّرت الوزارة نقلاً عن المتحدث باسمها سعيد خطيب زادة من أي محاولة لخلق ما وصفته بـ"أجواء زائفة مناهضة لطهران"، وفقًا لـ"رويترز". 03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 08:48 PM حذَّرت من خلق ما وصفته بـ"أجواء زائفة مناهضة لطهران" الخارجية الإيرانية: التقارير عن وقوع حوادث أمنية لسفن بالخليج مثيرة للريبة الخارجية الإيرانية: التقارير عن وقوع حوادث أمنية لسفن بالخليج مثيرة للريبة ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن "التقارير التي أفادت بوقوع حوادث أمنية لعدد من السفن قرب ساحل الإمارات اليوم الثلاثاء "مثيرة للريبة". وحذَّرت الوزارة نقلاً عن المتحدث باسمها سعيد خطيب زادة من أي محاولة لخلق ما وصفته بـ"أجواء زائفة مناهضة لطهران"، وفقًا لـ"رويترز". الكلمات المفتاحية ، الخارجية الإيرانية: التقارير عن وقوع حوادث أمنية لسفن بالخليج مثيرة للريبة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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