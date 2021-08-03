- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نقلت صحيفة "ذا تايمز" عن مصادر بريطانية اليوم الثلاثاء أنها تعتقد أن السفينة "أسفالت برينسيس" تعرَّضت للخطف من قِبل إيران قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية.
وذكرت المصادر أن "العمل جارٍ على افتراض أن الجيش الإيراني أو وكلاء له على متن السفينة"، وفقًا لـ"رويترز".
وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية قد أشارت في وقت سابق إلى "حادث خطف محتمل"، وقع قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية، دون أن تقدِّم تفاصيل عن السفينة أو السفن المعنية.
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 08:30 PM
أشارت إلى وجود الجيش أو وكلاء لها على متن الناقلةمصادر بريطانية: إيران خطفت سفينة قبالة الفجيرة
نقلت صحيفة "ذا تايمز" عن مصادر بريطانية اليوم الثلاثاء أنها تعتقد أن السفينة "أسفالت برينسيس" تعرَّضت للخطف من قِبل إيران قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية.
وذكرت المصادر أن "العمل جارٍ على افتراض أن الجيش الإيراني أو وكلاء له على متن السفينة"، وفقًا لـ"رويترز".
وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية قد أشارت في وقت سابق إلى "حادث خطف محتمل"، وقع قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية، دون أن تقدِّم تفاصيل عن السفينة أو السفن المعنية.
، مصادر بريطانية: إيران خطفت سفينة قبالة الفجيرة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بريطانية: إيران خطفت سفينة قبالة الفجيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.