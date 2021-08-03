، مصادر بريطانية: إيران خطفت سفينة قبالة الفجيرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشارت إلى وجود الجيش أو وكلاء لها على متن الناقلة

نقلت صحيفة "ذا تايمز" عن مصادر بريطانية اليوم الثلاثاء أنها تعتقد أن السفينة "أسفالت برينسيس" تعرَّضت للخطف من قِبل إيران قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية.

وذكرت المصادر أن "العمل جارٍ على افتراض أن الجيش الإيراني أو وكلاء له على متن السفينة"، وفقًا لـ"رويترز".

وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية قد أشارت في وقت سابق إلى "حادث خطف محتمل"، وقع قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية، دون أن تقدِّم تفاصيل عن السفينة أو السفن المعنية.