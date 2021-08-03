شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن الخدمات المقدمة من مركز "تقدير الحوادث" في مكة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف المهندس وائل فخراني، المدير الفني لمركز تقدير الحوادث في مكة، عن الخدمات المقدمة من قبل مركز تقدير.

وقال وائل فخراني خلال لقاء مع قناة الإخبارية، إن مراكز تقدير عبارة عن مشروع وطني مشترك بين القطاعات الحكومية والجهات الخاصة، لافتا:" لدينا الإدارة العامة للمرور بالإضافة إلى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وشركات التأمين متمثلة في شركة نجم".

وأشار إلى أن جميع الكوادر الموجودة داخل المركز من مشرفين ومقيمين سعوديين تم تدريبهم تحت أيدي خبراء سعوديين، موضحا:"اختيارنا للشباب السعودي الفني لمن لديه الخبرة الكافية والدراسة التامة وتحت دورات الهيئة السعودية للمقيمين".