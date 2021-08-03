اخبار السعوديه

الكشف عن الخدمات المقدمة من مركز "تقدير الحوادث" في مكة "فيديو"

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن الخدمات المقدمة من مركز "تقدير الحوادث" في مكة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف المهندس وائل فخراني، المدير الفني لمركز تقدير الحوادث في مكة، عن الخدمات المقدمة من قبل مركز تقدير.

وقال وائل فخراني خلال لقاء مع قناة الإخبارية، إن مراكز تقدير عبارة عن مشروع وطني مشترك بين القطاعات الحكومية والجهات الخاصة، لافتا:" لدينا الإدارة العامة للمرور بالإضافة إلى الهيئة للمقيمين المعتمدين وشركات التأمين متمثلة في شركة نجم".

وأشار إلى أن جميع الكوادر الموجودة داخل المركز من مشرفين ومقيمين سعوديين تم تدريبهم تحت أيدي خبراء سعوديين، موضحا:"اختيارنا للشباب السعودي الفني لمن لديه الخبرة الكافية والدراسة التامة وتحت دورات الهيئة السعودية للمقيمين".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا