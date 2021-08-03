شكرا لمتابعة خبر عن استشاري يكشف عن خطوات للخروج من الآثار النفسية لجائحة كورونا "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف استشاري الطب النفسي الدكتور مشعل العقيل عن خطوات للخروج من الآثار النفسية لجائحة كورونا.

وقال مشعل العقيل خلال حواره بقناة الإخبارية:" تشمل الخطوات الآتي؛ الانتظام في ممارسة الرياضة والانتظام في جدول النوم والمحافظة على العلاقات الاجتماعية والتواصل الاجتماعي بشكل متزن".

وأشار:"هناك حالات كانت تعاني من القلق والوسواس القهري جزء من مرض بعضهم يتجنب أن يلمس أي شئ بسبب أنه قد يكون ناقلا للمرض".

ولفت:"البعض كان لديه مبالغة في أخذ الاحتياطات والاحترازات الطبية"، متابعا:"وفقا للدراسات فكانت أكثر الإصابة للأشخاص الأصغر سنا".