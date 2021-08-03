شكرا لمتابعة خبر عن الملك عبد الله الثاني: أمن الأردن والسعودية واحد ونقف صفًا واحدًا في مواجهة التحديات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عمان (صدى):

قال ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني، إن أمن الأردن والسعودية واحد، وأن بلاده تقف صفًا واحدًا في مواجهة التحديات.

وثمن ملك الأردن، خلال استقباله وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، مواقف المملكة الداعمة للأردن.

وأكد زير الخارجية أن المملكة حريصة على تعزيز التعاون مع الأردن وتثمينها للعلاقات الأخوية التاريخية بين المملكتين والقيادتين الشقيقتين.