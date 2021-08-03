شكرا لمتابعة خبر عن خطوات تسجيل الزائرين في تطبيق توكلنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أتاح تطبيق "توكلنا" إمكانية تسجيل الزائرين في المملكة في التطبيق وأوضح الخطوات التي يتم اتباعها من أجل تسجيلهم.

وجاءت خطوات تسجيل الزائرين في "توكلنا" كالتالي:

- تحميل تطبيق توكلنا.

- الضغط على تسجيل جديد.

- اختر زائر أو خليجي.

- قم بإدخال البيانات الرئيسية وهم:

"رقم الجواز أوالهوية الخليجية، الجنسية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، اضغط على خانة الإقرار بالشروط".

وبعد إتمام الخطوات السابقة سيصلك رمز التحقق على جوالك وإدخال الرمز في التطبيق وإنشاء كلمة المرور ويجب أن تحتوي كلمة المرورة على "ثمان خانات، حرف كبير وصغير، أرقام ورموز".

ويجب أن يتم تحديد مكان الإقامة على الخريطة بشكل دقيق والإجابة على الأسئلة الصحيحة، كما يجب التأكد أيضًا من تحديث الدقيق.