شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق طريق الهدا مؤقتا في الاتجاهين بسبب الأمطار الغزيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، إغلاق طريق الهدا مؤقتا في الاتجاهين، جراء الأمطار الغزيرة.

وقال حساب أمن الطرق:"نود التنويه بأنه تم إغلاق طريق الهدا مؤقتًا بالاتجاهين لوجود أمطار غزيرة حرصا على سلامة الجميع".

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تشمل مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.