شكرا لمتابعة خبر عن جامعة أم القرى توضح حقيقة حرمان طلابها غير المحصنين من الدراسة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

نفى وكيل جامعة أم القرى للشؤون التعليمية، عامر الزائدي، صحة ما ذكر في إحدى الصحف بشأن حرمان طلاب جامعة أم القرى غير المحصنين من إكمال الدراسة.

وأكد أن الجامعة لن تحرم الطلاب من الدراسة، ولكنها ستؤجل لغير المحصنين الفصل الدراسي الخاص بهم لحين تلقيهم اللقاحات المعتمدة ضد كورونا، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وكانت جامعة أم القرى قد أعلنت إلزام الطلاب والطالبات بالحضور في العام الدراسي المقبل، كما أتاحت لغير المحصنين الاعتذار أو التأجيل الفصل الدراسي.

وشددت على منسوبيها وطلابها بضرورة التحصين ضد فيروس كورونا الجديد، مؤكدة أنها لن تسمح بدخول الجامعة ومرافقها إلا للمحصنين، مؤكدة أن المقررات الحضورية لن يتم تحويلها إلى محاضرات عن بعد.