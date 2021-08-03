الاستشاري «الذايدي»: خطوة تضعف كورونا.. وتنهي الإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد عبدالله - حدد استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور علي الذايدي، شرطا للانتهاء من الإجراءات الاحترازية (السارية للوقاية من كورونا)، وضعف الفيروس.

وقال «الذايدي» بمداخلة لـ«الإخبارية»، إن الانتهاء من الإجراءات الاحترازية سيكون عند تلقي 70% من المجتمع جرعتي لقاح كورونا.

وتابع، أن الوصول إلى النسبة المشار إليها (تغطية 70% بجرعتي اللقاح) يعني أن انتقال الفيروس ضعيف جدًا.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إعطاء أكثر من (28.000.000) جرعة من لقاح كورونا «كوفيد-19» حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كل مناطق المملكة.

وأكدت الوزارة، أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات نظرًا لسرعة انتشارها.

وأهابت الوزارة بالجميع استمرار التقيُّد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح للحماية من تداعيات المرض.

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