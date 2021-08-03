خالد الزعاق: 65 يومًا تفصلنا عن أجمل موسم في السنة

الرياض - محمد عبدالله - قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن ألطف وأنعم وأجمل موسم في السنة «موسم الوسم»، تبقَّى عليه 65 يومًا، وهو موسم الأمطار المنبتة لكل شيء بما في ذلك الكمأة «الفقع».

وأضاف الزعاق لـ «العربية»، أن هبوب الرياح الرطبة مبكرًا خلال هذه الأيام من المبشرات الخيرية للموسم المقبل.

وتابع، أن بقاع الأرض تقسم مطريًا (من حيث المطر) إلى 3 أقسام، بقاع ذات أمطار دائمة وتقع على خط الاستواء، وبقاع ذات أمطار موسمية وتقع بين مداري الجدي والسرطان، وبقاع مجدبة لظروفها المكانية (كالقطب الشمالي والقطب الجنوبي) أو لوقوعها بمناطق الالتقاء الضغطية.

واستكمل، أن جميع الدول العربية تتبع نطاق الأمطار الموسمية فلها موسم له بداية وشدة ونهاية وقد تتقدم أو تتأخر الأمطار عن موسمها، مشيرا إلى أن لدينا أمطار «شتوية (بدخول موسم سهيل أواخر أغسطس) وصيفية (تبدأ بدخول موسم العقارب في شهر مارس وتنهي بموسم التويبع) وخريفية (تبدأ ببداية نشاط بحر العرب للفترة الأولى من شهر مايو)».

وواصل الزعاق، أن الأمطار التي تحدث في «جمرة القيظ» في الشهر السادس والسابع والثامن الميلادي، أمر متوقع على المناطق الجنوبية من السعودية «جازان ونجران وعسير» لكنها نادرة الحدوث على المناطق الشرقية والوسطى وأجزاء من المناطق الغربية فلا تحدث إلا على فترات متباعدة.