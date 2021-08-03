«الأرصاد»: 6 مناطق تتأثر بأمطار رعدية ورياح نشطة غدًا الأربعاء

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تشمل مناطق: «نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة».

ووفق التقرير يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط. وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف المتر على الجزأين الجنوبي والأوسط، وحالته متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزئيين الجنوبي والأوسط.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تتحول تدريجيًا إلى جنوبية غربية ليلًا، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالته خفيف الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة