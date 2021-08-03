منصة «أبشر»: 3  خطوات للاستعلام عن «المركبات المحجوزة»

الرياض - محمد عبدالله - حددت منصة أبشر، اليوم الثلاثاء، خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة، وتشمل الدخول للرابط المحدد، واختيار أيقونات: «خدمات المركبات، واستعلامات، واستعلام المركبة المحجوزة».

وقالت المنصة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّ الخدمة توفِّر الاستعلام عن: «حالة حجز المركبة، واسم ومكان الحجز، وتاريخ الحجز»، وذلك عبر الرابط:

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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