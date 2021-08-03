مركز «تقدير الحوادث» بمكة يسهل تسريع عمليات التعويض

الرياض - محمد عبدالله - يسهل مركز تقدير في مكة المكرمة، تسريع عمليات التعويض من شركات التأمين، كونه أول مركز معتمد في من «الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين» في مكة، وبه مسارات مخططة منظمة تشمل الشاحنات والدراجات النارية والسيدات وذوي الإعاقة، وفق «الإخبارية».

وقال المهندس وائل فخراني المدير الفني في مركز تقدير الحوادث في مكة المكرَّمة، «إن مراكز تقدير مشروع وطني مشترك بين القطاعات الحكومية والجهات الخاصة، مثل الإدارة العامة للمرور والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وشركات التأمين».

وتابع فخراني، لـ«الإخبارية»، أن جميع الكوادر الموجودة بالمركز شباب سعودي مدربين على يد خبراء سعوديين، ويأتي اختيار شباب الفنيين السعوديين ممن لديهم الخبرة الكافية والدارسة التامة.