جامعة أم القرى للطلاب غير المحصنين: يمكنكم الاعتذار أو التأجيل

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت جامعة أم القرى، إلزامية الحضور للطلاب والطالبات، في العام الدراسي المقبل؛ وأتاحت للطلاب والطالبات غير المحصنين، فرصة التأجيل أو الاعتذار، لعدم حضور الفصل الدراسي.

كانت جامعة أم القرى، قد أعلنت عودة الدراسة حضوريًّا لكل المراحل التعليمية في مقار وفروع الجامعة، للعام الجامعي المقبل 1443هـ.

وقالت الجامعة، في بيان، إن قرارها بعودة الدراسة حضوريًا جاء بناء على البيان الصادر عن وزارة التعليم بتاريخ 13/10/1442هـ، استنادًا للأمر السامي القاضي بعودة الدراسة حضوريًّا في مؤسسات التعليم العام والجامعي والتدريب التقني للعام الدراسي المقبل 1443هـ.

وأشارت إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية المبلغة من وزارة الصحة أثناء التواجد في الحرم الجامعي.

وأهابت الجامعة بزائريها ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة بأهمية إبراز تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول إلى مقار الجامعة للتأكد من حالة التحصين.

وشددت الجامعة على طلابها بضرورة التحصين «محصن متعاف، محصن جرعة أولى، محصن جرعتين»، وفي حال عدم التحصين لن يتمكن الطالب من دخول القاعات الدراسية وحضور المحاضرات.

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جامعة أم القرى تعلن عودة الدراسة حضوريًّا لكل المراحل التعليمية