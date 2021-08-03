مستثمر سعودي: 50% من المقاهي أغلقت بسبب ارتفاع التكاليف

الرياض - محمد عبدالله - قال المستثمر في قطاع المقاهي خالد المضيان، إنَّ 50% من المقاهي أغلقت بسبب ارتفاع التكاليف.

وأضاف المستثمر السعودي لـ«الإخبارية»، أن معدل المقاهي في المملكة يصل إلى 258 مقهى لكل مليون مواطن وفق إحصائيات عام 2018م.

وتابع المستثمر السعودي، أنه من خلال برنامج جودة الحياة وانفتاح المملكة على العالم والتطور الساري، من المستهدف رفع العدد إلى 1032 مقهى لكل مليون مواطن، وذكرت سجلات وزارة التجارة أنه صدرت 16 ألف سجل بشأن المقاهي آخر ثلاث سنوات.

واستكمل المستثمر السعودي، أن نصف عدد المقاهي الصادر سجلات بشأنه تم إغلاقه، منوهًا بأن المقاهي من مجالات «البيزنس» المحببة، لكن الواقع يصدم كثيرين، مشيرًا إلى نجاح «مقاهي الأحياء» وأهمية القيمة المضافة في هذا الشأن.