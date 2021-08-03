أمطار رعدية على أبها وإغلاق بعض الشوارع

هطلت أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت أبها وخميس مشيط، وسراة عبيدة، ومراكز العرين، وشني، والجوة، والربوعة، والعرقين، وسبت بني بشر، والثنية، وتبالة.

وتسببت الأمطار في إغلاق بعض الشوارع بمدينة أبها نظرا لمنسوب المياه العالي، وكذلك تسببت في إغلاق ممشى الروضة المحاذي لطريق المطار.

وتنعم منطقة عسير خلال شهر أغسطس بأجواء معتدلة إلى باردة بدرجات حرارة تتراوح بين 20 ـ 25 درجة في الأجواء العادية وتزداد انخفاضا في وقت هطول الأمطار إلى ما يقارب 15 درجة وخاصة على المواقع المرتفعة كمتنزهات السودة.

السحب الكثيفة التي تميز بها صيف هذا العام جذبت آلاف الزوار من جميع مناطق المملكة، حيث يكسو الضباب مع بواكير الصباح معظم المتنزهات والحدائق العامة، ومع غروب الشمس تنهمر السماء برذاذ المطر الذي يكون لوحات جمالية تستوقف السائحين وهواة التصوير الذين نقلوا تلك الجماليات عبر عدساتهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي.