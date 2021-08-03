شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 محلات وضبط 130 بدلة عسكرية مخالفة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض 3 محلات تفصيل ملابس عسكرية مخالفة، كما ضبطت (130) بدلة لقطاعات عسكرية مختلفة و(300) قطعة من الأنواط والرتب والشعارات

العسكرية المخالفة، وكميات كبيرة من الأقمشة العسكرية، كما تم ضبط اثنين من العمالة يعملون بدون تراخيص وشخص مجهول الهوية يعمل في أحد محلات الخياطة العسكرية، وتم تسليم المخالفين للدوريات الأمنية.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة مساء أمس بمشاركة وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، رئاسة أمن الدولة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وتم مصادرة

المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.