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إغلاق 3 محلات وضبط 130 بدلة عسكرية مخالفة  بالرياض 

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الدمام - شريف احمد - أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض 3 محلات تفصيل ملابس عسكرية مخالفة، كما ضبطت (130) بدلة لقطاعات عسكرية مختلفة و(300) قطعة من الأنواط والرتب والشعارات

العسكرية المخالفة، وكميات كبيرة من الأقمشة العسكرية، كما تم ضبط اثنين من العمالة يعملون بدون تراخيص وشخص مجهول الهوية يعمل في أحد محلات الخياطة العسكرية، وتم تسليم المخالفين للدوريات الأمنية.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة مساء أمس بمشاركة وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، رئاسة أمن الدولة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وتم مصادرة

المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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