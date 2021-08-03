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الصحة :1075 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1113 حالة 

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الدمام - شريف احمد - أكدت الصحة أهمية أخذ جرعتين من لقاح للوقاية من المتحورات نظراً لسرعة انتشارها، وأهابت بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح للحماية من تداعيات المرض .

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1075) حالة مؤكدة وتعافي (1113) حالة ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10575) حالة منها (1433) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (528952) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (510107) حالات، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (11) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8270) حالة -رحمهم الله جميعاً-.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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