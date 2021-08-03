شكرا لقرائتكم خبر عن "الحجرف" يبحث التعاون مع مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف في مكتبه اليوم، مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدكتور جيهانغير خان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض جهود مجلس التعاون في مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويله.

وأكّد الحجرف على الدعم المتواصل للأمم المتحدة في مكافحة جرائم الإرهاب والتطرف، وتعزيز التعاون بما يحقق الأمن والسلام في العالم.

يذكر، أن مكتب مكافحة الإرهاب للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يوفر الدعم اللازم في مجال السياسات ونشر المعرفة المتعمقة بإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.