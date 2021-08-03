بلا "بيوت أشباح".. مسؤولة أمريكية تستعرض ملامح السودان الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بلد آمن بلا بيوت أشباح؛ هكذا استعرضت مسؤولة أمريكية ملامح السودان لما بعد عهد الإخوان، مؤكدة دعم واشنطن لتوحيد الجيش.

جاء ذلك في محاضرة ألقتها سامانتا باور، المديرة التنفيذية لـ"الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" (حكومية) بقاعة الشارقة بجامعة الخرطوم.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن باور قولها إن الولايات المتحدة تعتبر أن أحد وسائل الاستقرار في السودان وجود جيش وطني تدمج فيه القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وحركات الكفاح المسلح، لتكون جيشا واحدا تحت إمرة موحدة.

وأضافت أن السودان يتمتع بالأمن الآن مقارنة بالثلاثين عاما الماضية، مشيرة إلى اختفاء "بيوت الأشباح" التي كان يتخذها نظام الإخوان الإرهابي أوكارا لتعذيب خصومه، فضلا عن إتاحة الحريات ووقف الحرب والانفتاح على العالم وإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب.

ووفق المسؤولة الأمريكية، فإن السودان والولايات المتحدة يسعيان لشراكة حقيقية، مشددة على أن الولايات المتحدة ستقف مع السودان في حال استمراره على مبادئ السلام والحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية.

وقالت إن بلادها تريد أن تساعد وتساهم مع السودان في استغلال ثرواته وموارده العديدة .

وكانت سامانتا قدأاعلنت مجموعة من المساهمات التي تقدمها واشنطن للسودان منها مساهمة المعونة الأمريكية بمبلغ 56 مليون دولار دعما للمناطق المهمشة في السودان لتوفير الخدمات الأساسية من مياه وصحة وبيئة، بجانب مساهمتها أيضا بمبلغ 4.3 مليون دولار في إنشاء وتهيئة مفوضية تعمل على التجهيز والإعداد وإجراء الانتخابات عقب الفترة الانتقالية في البلاد، إضافة إلى إرسال طائرة خلال يومين تحمل لقاحات وباء كورونا تقدر بأكثر من نصف مليون جرعة.